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Коронавирус в Одесской области 23 декабря: опять более десятка смертей

Коронавирус в Одесской области 23 декабря: опять более десятка смертей

По состоянию на утро четверга, 23 декабря 2021 года, в Одесской области, согласно статистике Минздрава, число заболевших ковид, в сравнении с прошлым днем немного увеличилось, смертность, к сожалению, сохранилась на уровне предыдущего дня.

Коронавирус в Одесской области 23 декабря

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За минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 174 новых случая коронавирусной болезни, тогда как днем ранее их было зафиксировано 154.

Число смертей от последствий COVID-19 в регионе вчера резко подскочило и сегодня, к сожалению, число смертей уменьшилось несильно. Сообщается о 14 умерших, тогда как вчера зафиксировали 17 смертей от болезни. Всего же с начала пандемии коронавирус забрал 5 488 жизни жителей Одесчины.

Выздоровели от этой опасной болезни 2002 больных за сутки против 2 854 днем ранее. Продолжают болеть 11 816 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 23 декабря

В Украине по официальным данным за прошедшие сутки было отмечено 7312 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 6 363).

За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умерли 275 больных против 301 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 94 184 человека.

При этом выздоровел 16521 человек (днем ранее – 19 494).

Напомним, что вчера, 21 декабря, в Одесской области выявили 154 новых случая кокид, 17 человек умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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