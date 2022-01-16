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Коронавирус в Одесской области 16 января: как влияют на статистику выходные?

Коронавирус в Одесской области 16 января: как влияют на статистику выходные?

По состоянию на утро воскресения, 16 января 2022 года, в Одесской области по данным статистики заметно снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Смертей и вовсе не отмечено. Но, к сожалению, причина этого не в том, что болезнь отступает, а в том, что у большинства медиков выходные.

Коронавирус в Одесской области 16 января

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Одесской области официально зарегистрировали 195 новых случая коронавируса против 471 днем ранее.

Смертей от коронавирусной болезни за сутки не отмечено, а днем ранее, в субботу, от ковид скончались 6 жителей региона.  Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5 637 жителей области.

Также сообщается о 203 выздоровевших от болезни. Поэтому число тех, кто продолжают болеть, сократилось незначительно: сегодня таковых насчитывается 8 236 человек, в вчера было 8 244.

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Коронавирус в Украине 16 января

По официальным данным, в целом по Украине на утро воскресения, 16 января, зарегистрировано 6 379 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 10 569).

За сутки от последствий COVID-19 в стране скончались 88 больных против 127 сутками ранее. Всего же за время пандемии болезнь забрала жизни таковых 98 283 человек.

Выздоровели 2 359 больных.

Напомним, на утро субботы, 15 января, в Одесской области также отмечался небольшой спад заболеваемости COVID-19. Похожая ситуация отмечалась и в Украине в целом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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