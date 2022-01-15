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Коронавирус в Одесской области 15 января: стало ли больше больных?

Коронавирус в Одесской области 15 января: стало ли больше больных?

По состоянию на утро субботы, 15 января 2022 года, в Одесской области немного снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом. При этом отмечено больше смертей от COVID-19.
В целом по Украине отмечается небольшой рост заболеваемости, а вот умерших, напротив, меньше.
Такова статистика Министерства охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области 15 января

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 14 января 2022 года, в Одесской области официально зарегистрировали 471 новый случай коронавируса против 516 днем ранее. Таким образом, на сегодняшний день в регионе насчитывается 243 982 зараженных этим опасным вирусом.

Между тем количество смертей от коронавирусной болезни за сутки хоть и не намного, но выросло: за минувшие сутки скончались 6 больных (днем ранее – 3). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5 637 жителей региона.

А вот выздоровели 512 жителей Одесской области, что немного меньше, чем сутками ранее (586), но больше, чем зараженных. А всего с начала пандемии таковых 230 101 человек. Еще болеют 8 244 жителей области.

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Коронавирус в Украине 15 января

По официальным данным, в целом по Украине на утро субботы, 15 января, зарегистрировано 10 569 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 10 476). А в целом не сегодняшний день в стране насчитывается 3 748 079 зараженных коронавирусом.

За сутки от последствий COVID-19 в стране скончались 127 больных против 140 сутками ранее. Всего таковых 98 195 человек.

Выздоровели 6 172 больных (всего 3 551 283).

Напомним, на утро пятницы, 14 января, в Одесской области отмечался небольшой рост заболеваемости COVID-19. Похожая ситуация отмечалась и в Украине в целом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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