Коронавирус в Одесской области 14 февраля: «Омикрон» не отступает

По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022 года, в Одесской области, как и в целом в Украине число заразившихся коронавирусной инфекцией достаточно высокое, несмотря на «спад выходного дня», когда тестов на ковид делается значительно меньше. Такова информация Министерства охран здоровья Украины. В целом можно сделать вывод о том, что коварный штамм COVID-19 «Омикрон» отступать пока что не намерен.

Коронавирус в Одесской области 14 февраля

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 13 февраля, в Одесской области зафиксировано 1519 новых случаев коронавируса тогда как днем ранее их отмечалось 1979. Всего на сегодня в регионе уже 305 280 зараженных этим опасным вирусом.

За минувшие сутки от последствий коронавирусной болезни в Одесской области умер один больной (сутками ранее их было 3). А всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5798 жизней.

Выздоровели 668 больных за сутки, что значительно меньше числа заразившихся (при этом сутками их ранее их было всего 137). Активных больных на сегодня в области 63 730.

Коронавирус в Украине 14 февраля

По данным МОЗ, за сутки, 13 февраля 2022 года, в Украине официально подтверждено 16 993 новых случая заражения COVID-19 против 24 518 днем ранее. Общее число зараженных в стране на сегодня увеличилось до 4 542 693.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 142 больных, что не намного больше, чем днем ранее (140). А всего с начала пандемии умерли 102 950 украинцев.

При этом выздоровели всего 9338 больных (днем ранее – 8288, всего с начала пандемии – 3 788 395).

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Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии.

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