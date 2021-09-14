По состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 232 новых случая коронавируса (COVID-19). По сравнению с предыдущим днем, это в четыре раза больше.

Такие данные приводит Минздрав Украины.

Впрочем, такой скачек статистике говорит не о резком всплеске болезни, а о том, что медики, занятые ее выявлением в большей своей части по выходным отдыхали.

Поэтому информация за субботу и воскреение не была полной. Теперь же мы можем видеть реальную заболеваемость.

Всего же, на сегодня, в Одесской области с начала пандемии стало известно о 146 775 случях заражения COVID-19. Случаев смерти от коронавирусной болезни за последние сутки не регистрировалось. Сообщаеттся о 127 выздоровевших.

В целом в Украине на утро 14 сентября официально подтвердили 3332 новых случаев COVID-19 против 1205 днем ранее. Всего на сегодняшний день в стране 2 321 156 зараженных. За сутки умерли 97 больных (вчера сообщалось о 18 умерших). Выздоровели 1404 украинца.

Ранее «Одесская Жизнь» разбиралась в причинах того, почему на выходных одесситы массово ринулись прививаться от коронавируса.

Также мы рассказали, могут ли родители школьников контролировать, как прививаются от COVID-19 одесские учителя.

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