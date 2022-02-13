Коронавирус 13 февраля в Одесской области: число больных превысило 60 тысяч человек

Волна коронавируса, вызванная штаммом этой болезни Омикрон, каждый день увеличивает число больных жителей региона на несколько тысяч в день. Выздоравливают примерно в десять меньше. На 13 февраля коронавирусом болеют более 62 тысяч человек.

Коронавирус в Одесской области 13 февраля

Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 10 февраля в Одесской области выявили 1979 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее их было 3670).

За минувший день от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 3 больных (сутками ранее было 4 умерших). В целом с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5797 жителей региона.

Выздоровели от коронавируса 137 жителей области, продолжают болеть 62880 человек.

Коронавирус в Украине 13 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 24518 новых случая COVID-19 (днем ранее – 38212). Умерли от ковид 140 человек (вчера – 265). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 102808 украинцев.

Выздоровели за минувший день 8288 больных. Продолжают болеть 643835 человек.

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