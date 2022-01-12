Коронавирус в Одесской области 12 января: заболевших и умерших прибавилось

На утро 12 января 2022 года в Одесском регионе заметно прибавилось число заразившихся ковид в сравнении с предыдущим днем. Смертей тоже зарегистрировано больше.
Коронавирус в Одесской области 12 января
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 312 новых случаев COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 266.
Умерли от коронавирусной болезни 6 жителей региона (вчера умерших было 5 человек). Всего с начала пандемии в Одесской области скончались 5 619 больных.
Выздоровели за сутки – 677 человек. Продолжают болеть 8 619 жителей региона. В целом число больных продолжает постепенно уменьшаться.
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Коронавирус в Украине 12 января
По данным Минздрава, в целом в Украине на утро среды, 12 января, отмечено 7 117 новых случаев заражения коронавирусом против 5 429 сутками ранее.
За минувший день в стране умерли 196 больных, тогда как сутками ранее сообщалось о 219 смертях. Всего с начала пандемии Украина потеряла от ковид 97 737 человек.
Справились с коронавирусом 8 077 больных. Продолжают болеть 88 627 украинцев.
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