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Коронавирус в Одесской области 12 января: заболевших и умерших прибавилось

Коронавирус в Одесской области 12 января: заболевших и умерших прибавилось

На утро 12 января 2022 года в Одесском регионе заметно прибавилось число заразившихся ковид в сравнении с предыдущим днем. Смертей тоже зарегистрировано больше.

Коронавирус в Одесской области 12 января

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Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 312 новых случаев COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 266.

Умерли от коронавирусной болезни 6 жителей региона (вчера умерших было 5 человек). Всего с начала пандемии в Одесской области скончались 5 619 больных.

Выздоровели за сутки – 677 человек. Продолжают болеть 8 619 жителей региона. В целом число больных продолжает постепенно уменьшаться.

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Коронавирус в Украине 12 января

По данным Минздрава, в целом в Украине на утро среды, 12 января, отмечено 7 117 новых случаев заражения коронавирусом против 5 429 сутками ранее.

За минувший день в стране умерли 196 больных, тогда как сутками ранее сообщалось о 219 смертях. Всего  с начала пандемии Украина потеряла от ковид 97 737 человек.

Справились с коронавирусом 8 077 больных. Продолжают болеть 88 627 украинцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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