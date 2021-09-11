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Коронавирус в Одесской области 11 сентября: 6 смертей за сутки

Коронавирус в Одесской области 11 сентября: 6 смертей за сутки

По состоянию на утро субботы, 11 сентября 2021 года, в Одесской области лабораторно подтвердили 215 новых случая коронавируса (COVID-19). Это на 18 случаев меньше, чем сутками ранее, передает система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области выросло до 146 315. За сутки от коронавирусной болезни умерли 6 больных (всего с начала пандемии 3111), выздоровели всего 167 жителей региона (всего таковых 139 828).

В целом в Украине на утро 11 сентября официально подтвердили 3 869 новых случаев COVID-19, или на 254 случая больше, чем днем ранее. Общее число зараженных в стране достигло 2 314 423. За сутки 69 украинцев умерли, 1 738 больных выздоровели.

Напомним, что на утро пятницы, 10 сентября, сообщалось о 233 новых случая коронавируса в Одесской области против 220 днем ранее.

Также «Одесская жизнь» информировала, где в Одессе можно получить прививку от COVID-19 на выходных 11 и 12 сентября и какие вакцины есть в наличии.

Между тем, стоит напомнить, что Украина не переходит в «желтую» зону карантина с понедельника, 13 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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