Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одессе: показатель выздоровления от COVID-19 достиг 82%

Коронавирус в Одессе: показатель выздоровления от COVID-19 достиг 82%

В Одессе увеличился показатель выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19.
По данным Одесского горсовета, с момента начала регистрации заболеваемости COVID-19 в Одессе выздоровели 28 896 пациентов.

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На сегодняшний день показатель выздоровления от COVID-19 составил 82,2% (для сравнения: неделю назад был равен 76%). В целом по Украине показатель выздоровления от COVID-19 на сегодняшний день составляет 74,6%.

По состоянию на 18 января, коронавирусной болезнью болеет 5641 одессит. Из них 5314 пациентов в состоянии, не требующем госпитализации, они проходят амбулаторное лечение на дому.

В Одессе работают пять мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи для забора биоматериалов и тестирования на коронавирус у находящихся на амбулаторном лечении и самоизоляции пациентов. За весь период бригады осуществили 8066 выездов, в ходе которых провели 14 541 обследование на COVID-19.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро 18 января, в Одесской области зафиксировали 150 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 644 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили 3034 новых случая коронавируса. Это минимальное количество заболевших с 28 сентября 2020 года.

Фото: Vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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