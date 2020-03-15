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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: одесские волонтеры собирают деньги на защитные костюмы для врачей

Коронавирус: одесские волонтеры собирают деньги на защитные костюмы для врачей

Одесская инфекционная больница располагает мизерным количеством защитных костюмов для врачей на случай эпидемии коронавируса. Благотворительный фонд “Корпорация монстров” ведет сбор средств на закупку этих костюмов и других средств защиты.

“Врачи без защиты лягут первыми, и аппаратура уже будет не особо и нужна – некому на ней будет спасать пациентов. У нас не Китай, и 10 тысяч врачей из другой области нам не пришлют”, – написала на своей странице в Facebook глава фонда Катерина Ножевникова.

Она сообщила, что цена на защитные костюмы сильно подскочила в цене, но их все равно очень трудно приобрести. “Корпорация монстров” заказала 100 костюмов, но завод по их пошиву теперь перестал принимать заказы. “Костюмы, заказанные для инфекционки, отшивают до сих пор – нагрузка на завод колоссальная. У всех поставщиков, у которых пытаемся последние два дня заказать костюмы, везде отказ. Китай тоже не готов прислать, а у тех, кто готовы, сроки отшива и доставки приближаются к трём неделям. Цены на костюмы взлетели в три раза. Пока. Дальше будет хуже”, – отметила Катерина Ножевникова.

Сейчас в одесской инфекционной больнице есть 70 защитных костюмов, а также оставшиеся еще с советских времен противочумные костюмы.

“Потом приедут наши сто и триста, заказанные городом. Когда приедут, точно не знаем. Но они одноразовые, и в случае массовой вспышки, их хватит на несколько дней”, – констатировала Катерина Ножевникова.

По ее информации, фонд сейчас может купить 100 многоразовых костюмов, которые стоят уже по 850 грн. Это обойдется в 85 тыс грн. “Будем брать. Соберём больше – закажем ещё. Кто знает места, где ещё можно такое купить – пишите”, – добавила она.

Катерина Ножевникова подчеркнула, что только совместными усилиями и строгим соблюдением карантинных мер можно хоть как-то улучшить ситуацию.

Сделать перевод средств можно:

  • на сайте фонда
  • на карту Приватбанка, привязанную к счету 5169 3305 1608 8389
  • для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293,
IBAN UA103287040000026008054332371, в ПАТ КБ “Приватбанк”
МФО 328704

  • для клиентов Монобанка – нужно перейти в раздел “Благотворительность”, выбрать фонд “Корпорация монстров” в списке.

Горячая линия по вопросам коронавируса:

  • 15-50 (бесплатно со стационарных телефонов);
  • 0-800-50-15-50 (бесплатно с мобильных телефонов).

Фото: t1.ua

 

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2 комментарии
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valya
Гость
valya

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, РЕСТОРАНЫ, РЫНОК ” 7 КМ” РАБОТАЮТ…НАЛОГ ГОРОД ПОЛУЧАЕТ…ДНИПРО ДАЛ 98 МЛН ГРН…оДЕССА 13 МЛН(((

Голос за0Голос против  Ответить
45 минут назад
Гость
Гость
Гость

Наверное, самая приятная деятельность волонтерства – это собирать деньги. Неважно на что: на обмундирование, тепловизоры и мн. мн. др., теперь защитные костюмы от вируса. Они всегда найдут то, на что нужно собирать. Я не верю никому, кто выбрал своей деятельностью сбор денег. Эти люди должны в обязательном порядке публиковать декларации свои и своих родственников.

Голос за0Голос против  Ответить
26 минут назад
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