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Коронавирус. Новости регионов: в Житомире врачам выдают карточки на бесплатный проезд

В Житомире медики получили более 1600 транспортник карточек, которые позволяют им бесплатно пользоваться городским транспортом.

Об этом сообщает издание “20 хвилин. Житомир”.

«Данные карточки используют функцию «кошелек», на них уже есть 100 грн., и работники бесплатно пользуются всеми видами общественного транспорта в Житомире», – отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.

Заместитель городского головы Мария Мисюрова отметила, что в дальнейшем карточки будут пополнять руководители больниц, они напрямую подписали соглашение с коммунальным предприятием “Житомиртранспорт”. Также карты имеют специальные наклейки, которые идентифицируют работников медицинской сферы.

“Поэтому обращаюсь ко всем жителям Житомира – предоставляйте им (медикам – ред.) первоочередность в посадке, они работают для вас”, – сказала Мария Мисюрова.

 

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