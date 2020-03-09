Коронавирус на лайнере Grand Princess: украинским морякам помощь никто не предлагал

Пассажиров круизного лайнера «Grand Princess» и тех, кто нуждается в срочной медпомощи, высадят на берег в грузовом порту в Окланде. Граждан США отправят на карантин и лечение в медучреждения Америки. Иностранных пассажиров планируется отправить чартерными рейсами домой. А 49 украинским морякам помощь не предлагали.

Как пишет «Los Angeles Times», решение высадить пассажиров в Окланде приняли американские власти. На лайнере зафиксирован 21 случай коронавирусной инфекции. На борту сейчас находится около 3,5 тысяч человек – 2,5 тысячи пассажиров и около 1,2 тысячи членов интернационального экипажа, включая 49 украинских граждан.

Напомним, судно со вторника находится в изоляции вблизи Калифорнии с заболевшими и здоровыми людьми на борту, дожидаясь решения властей.

Что касается дальнейшей судьбы экипажа, в числе которого и украинские граждане, то им определили проходить карантин после высадки всех пассажиров. Они будут оставаться на борту, расселившись по освободившимся каютам по одному.

В воскресенье американские власти уточнили, что высадка в Окланде и перевозка пассажиров займет до трех дней. Чиновники предупредили, что «ситуация «нестабильна» и высадка пассажиров может занять больше времени, отчасти потому, что порт не регулярно обслуживает круизные лайнеры, а приливы и течения позволяют входить и выходить лишь в небольшие промежутки времени».

После этого круизный лайнер выйдет из бухты Сан-Франциско, и остальные члены экипажа – в основном иностранные граждане – будут помещены на карантин на борту.

Отметим, что дипломатические представительства ряда стран уже связались со своими соотечественниками, находящимися на этом лайнере. Например, из Молдавии дипломаты дозвонились своим гражданам даже на мессенджер, интересовались нужна ли помощь и каково состояние здоровья.

А власти Канады уже заявили, что планируют эвакуировать всех канадцев (около 230 человек) с «Grand Princess» и самолетом доставить для прохождения карантина в свою страну.

«Степень и частота взаимодействия между пассажирами круизных лайнеров, непосредственная близость на борту большинства круизных лайнеров представляют уникальную среду, в которой COVID-19 может легко распространяться. Чтобы обеспечить здоровье и безопасность канадцев, пассажиры Grand Princess будут помещены в карантин по возвращении в Канаду», – сказано на официальном сайте правительства Канады.

Украинские моряки, находящиеся на борту судна рассказывают, что с ними диппредставители нашей страны не связывались, помощь не предлагали.

Комментариев по поводу ситуации с украинскими моряками на Grand Princess нет пока и на официальном сайте украинского МИДа. Указаны лишь номера телефонов, по которым украинцы, попавшие в чрезвычайную ситуацию за рубежом из-за коронавируса, могут звонить круглосуточно: +38-044-238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Наталья Харченко

Фото: latimes.com

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