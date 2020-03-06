Из-за коронавируса близ Калифорнии застрял круизный лайнер с украинцами на борту

У Калифорнии, примерно в 20 километрах от берега, изолирован круизный лайнер Grand Princess.

Как сообщает The New York Times, лайнер возвращался с Гавайев в Сан-Франциско и был остановлен в прошлый вторник для проверки пассажиров и членов экипажа на коронавирус.

Рейс должен был завершиться в субботу, однако пришлось вернуться в порт отправления, поскольку у двух пассажиров, находившихся на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из них, 71-летний житель Сакраменто, скончался в больнице 27 февраля.

В связи с первым случаем смерти из-за коронавируса в Калифорнии власти ввели чрезвычайное положение.

На данный момент у 21 человека на борту есть симптомы гриппа — это 11 пассажиров и 10 членов экипажа. Всего на борту находится более 3,5 тыс. человек, включая 1,5 тыс. членов экипажа. Среди них, по неофициальным данным, около 40 украинских моряков.

В четверг медицинские работники на вертолете доставили тестовые комплекты на корабль, чтобы проверить около 100 человек, которые, по мнению медиков, могли контактировать с зараженными, пишет The New York Times.

Анализы взяты у всех 62 пассажиров лайнера, которые находились на борту во время круиза в Мексику в период в 11 по 21 февраля, а также выборочно у некоторых членов экипажа. Компания рекомендовала этим пассажирам оставаться в каютах до тех пор, пока не будут получены результаты исследований.

Американский телеканал КТVU, который отслеживает ситуацию, сообщает, что пассажиры на борту судна получают доставку еды из гостиничного сервиса, дополнительные опции телевидения и кино. Для них увеличена пропускная способность интернета, чтобы люди могли оставаться на связи с близкими.

Сейчас тесты, взятые на борту лайнера, отправлены вертолетом в лабораторию, где проводятся исследования полученных образцов.

В то же время пока нет информации о том, как организована безопасность на время изоляции судна для членов экипажа и какие карантинные меры предусмотрены.

К слову, круизный лайнер Grand Princess принадлежит той же компании, что и лайнер Diamond Princess, который находился на карантине у берегов Японии в январе.

Автор – Наталья Харченко

Фото: mg.tourister

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