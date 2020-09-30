Коронавирус: что делать, если работодатель не отпускает на самоизоляцию?

В Украине работодатели не имеют права отказывать в самоизоляции сотрудникам, у которых обнаружили COVID-19, а также тем, кто подпадает под необходимость самоизоляции. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Работодатель не имеет права кому-то отказывать в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимают эпидемиолог и семейный врач. Эти решения принимаются в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения стандартом лечения коронавирусной болезни COVID-19. Там все четко прописано, — рассказал Степанов.

По словам министра, самоизоляция длится 14 дней, тем, кто должен соблюдать подобную меру, семейный врач обязан выписать больничный.

— Ни о каких обязательствах ехать в частную лабораторию и делать соответствующий тест на COVID-19 за собственные средства у человека даже не может идти и речи, — сказал Степанов.

Однако если человек хочет досрочно прервать самоизоляцию, тест сдать придется.

Новые стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни позволяют прервать самоизоляцию на восьмой день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то на самоизоляции можно будет не оставаться.

— Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде. Но человек делает это за собственные средства, — заявил глава Минздрава.

Министр также отметил, что по завершении 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать тест на коронавирус. Это касается всех категорий украинцев.

Как сообщалось, на утро 30 сентября в Украине зафиксировали суточный антирекорд по коронавирусу.