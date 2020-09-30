Коронавирус 30 сентября: новый антирекорд по Украине, в Одесской области – 179 заболевших

За прошедшие сутки в Украине выявили 4 027 случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд.

Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии по данным на утро 30 сентября составляет 208 959 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

В Одесской области за сутки выявили 179 новых случаев заболевания COVID-19, вылечившихся нет человек, умерли 5 человек. Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 529 случаев коронавируса, вылечились 2 520 человек, умерли 203 человека, болеют 10 806 человек.

Ранее мы писали, что в одесских «ковидариях» не хватает мест и койки выделят в двух больницах.