Коронавирус 9 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на четверг, 9 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 51 224 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 810 новых случаев заболевания. 21 человек умер и 327 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 23 119 пациентов выздоровели, 1 327 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 68 новых случаев заболевания. Один человек умер и никто не выздоровел. На данный момент болеют 1 163 жителя Одесской области.
Напомним, мы писали, когда в Одессе закончится карантин. А также, кому бесплатно могут сделать ИФА-тест на коронавирус. “Одесская жизнь” рассказывала, как в Одессе проверяют на наличие COVID-19.