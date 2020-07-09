Коронавирус 9 июля: появились новые данные по Одесской области

Статистика заболеваемости COVID-19 в Одесской области за последние дни, к счастью, обнадеживает. Но это еще не повод для радости. В отдельных районах все еще фиксируют рост заболеваемости, а в Одессе — массовый наплыв отдыхающих и горожан на пляжах и в развлекательных местах явно не способствует улучшению эпидемиологической обстановки в регионе. Есть ли шанс, что карантин в Одессе закончится?

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