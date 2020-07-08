Когда в Одессе закончится карантин?

Статистика заболеваемости COVID-19 в Одесской области за последние дни, к счастью, обнадеживает. Но это еще не повод для радости. В отдельных районах все еще фиксируют рост заболеваемости, а в Одессе — массовый наплыв отдыхающих и горожан на пляжах и в развлекательных местах явно не способствует улучшению эпидемиологической обстановки в регионе. Есть ли шанс, что карантин в Одессе закончится?

Минздрав против

Минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и восемь областей Украины. В списке — и Одесская область.

В нашем регионе показатель динамики роста случаев COVID-19 составил более 10%. Кроме того, в области делается мало тестов: 23 на каждую тысячу жителей, а требуется 24. Виной тому — низкая пропускная способность лабораторного центра Минздрава.

А между тем де-факто в Одессе на пляжах и в ночных клубах даже не собирались соблюдать карантин.

Вспышка в Ананьевском районе

Медики выявили вспышку коронавируса в Доме милосердия в Ананьевском районе, сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Он отметил, что заболели семь человек — пять сотрудников и двое подопечных учреждения. Источником вспышки стала руководитель заведения.

Всего в Одесской области зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом. Из них 10% — дети, 16% — медработники. Не регистрировались случаи COVID-19 только в Захарьевском и Николаевском районах.

Штрафы для тех, кто без маски

В то же время Правительство подготовило законопроект о штрафах за отсутствие защитной маски в общественных местах:

для граждан — 170 — 255 гривен,

для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина, — 3400 — 5100 гривен.

При этом за прошедшую неделю в Одесской области на соблюдение карантинных мер проверили около 2,5 тысячи заведений. В ходе проверок составили 300 протоколов о нарушениях. Три популярных ночных клуба и пять крупных продуктовых рынков оштрафованы.

Маску спросите у водителя!

Водителей трамваев и троллейбусов обеспечат резервными средствами защиты для пассажиров из социально незащищенной категории населения. При этом остальные одесситы не могут претендовать на маски.

Напомним, сегодня в Одесской области зарегистрировали 65 человек с коронавирусом. Мы писали о том, как одесситам лечится бесплатно. Также речь шла о лечении больных туберкулезом.

Фото: Одесская жизнь