Коронавирус 9 февраля: в Одесской области болеют более 50 тысяч человек

Волна коронавируса, вызванная штаммом этой болезни Омикрон, приводит к тому, что каждый день заболевают от двух до четырех тысяч жителей Одесской области. А вот выздоравливают несколько сотен. Общее число больных в регионе превысило 50 тысяч. А по всей стране болеют более полумиллиона украинцев.

Коронавирус в Одесской области 9 февраля

Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 9 февраля в Одесской области выявили 3587 новых случая заражения коронавирусом (сутками ранее их было 3921).

За минувший день от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 3 больных (сутками ранее было 8 умерших). В целом с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5780 жителей региона.

Выздоровели от коронавируса 242 жителей области, продолжают болеть 50119 человек.

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Коронавирус в Украине 9 февраля

По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 38257 новых случая COVID-19 (днем ранее – 34353). Умерли от ковид 240 человек (вчера – 255). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 101 887 украинцев.

Выздоровели за минувший день 17063 больных. Продолжают болеть 564812 человек.

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