Коронавирус 7 марта: в Одесской области более 350 новых случаев

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 7 марта, выявили 356 новых случаев коронавируса.

Умерли от этой болезни 3 человека, 144 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6960 человек.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

В целом по Украине за сутки выявили 7 160 новых случаев коронавируса. Умерли 103 человека, выздоровели – 2 147. Всего в Украине коронавирусом болеют 177 686 человек.

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