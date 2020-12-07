Коронавирус 7 декабря: в Одесской области – спад заболеваемости после выходных

В Украине за сутки обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В Одесской области в воскресенье зафиксировали 662 случая коронавируса.

А по данным системы мониторинга СНБО в Одесской области от коронавируса за сутки умерли 4 человека и 2 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 36 888 человек.



Напомним, что в соседнем с Одессой Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для больных коронавиурсом.