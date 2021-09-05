Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 5 сентября: в Одесской области у болезни “выходной”

Коронавирус 5 сентября: в Одесской области у болезни “выходной”

По состоянию на утро воскресения, 5 сентября 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса (COVID-19) притом, что днем ранее их было 208.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Стоит отметить, что по воскресениям и утром в понедельник официальная статистика традиционно сообщает цифры заболеваемости, намного меньшие, чем в другие дни.

Объяснить это просто. В выходные дни большинство медиков отдыхает, проводится меньшее число тестов, создается иллюзия, что заболело меньше людей. Но в последующие будние дни цифры подскакивают в два раза.

Пока же на 5 сентября общее число «ковид»-зараженных в одесском регионе выросло до 145 290. За сутки смертей от последствий коронавируса не зафиксировано (всего с начала пандемии умерли 3087 человек), выздоровели 19 человек (всего таковых 139 159).

В целом в Украине на утро воскресения, 5 сентября, лабораторно подтвердили 1379 новых случая COVID-19 против 2 614 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 297 534 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни умерли 17 человека, выздоровели 407 украинцев.

Отметим, что на утро субботы, 4 сентября, в Одесской области официально выявили 208 новых случая коронавируса, 1 больной умер.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить