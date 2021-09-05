Коронавирус 5 сентября: в Одесской области у болезни “выходной”

По состоянию на утро воскресения, 5 сентября 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса (COVID-19) притом, что днем ранее их было 208.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Стоит отметить, что по воскресениям и утром в понедельник официальная статистика традиционно сообщает цифры заболеваемости, намного меньшие, чем в другие дни.

Объяснить это просто. В выходные дни большинство медиков отдыхает, проводится меньшее число тестов, создается иллюзия, что заболело меньше людей. Но в последующие будние дни цифры подскакивают в два раза.

Пока же на 5 сентября общее число «ковид»-зараженных в одесском регионе выросло до 145 290. За сутки смертей от последствий коронавируса не зафиксировано (всего с начала пандемии умерли 3087 человек), выздоровели 19 человек (всего таковых 139 159).

В целом в Украине на утро воскресения, 5 сентября, лабораторно подтвердили 1379 новых случая COVID-19 против 2 614 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 297 534 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни умерли 17 человека, выздоровели 407 украинцев.

Отметим, что на утро субботы, 4 сентября, в Одесской области официально выявили 208 новых случая коронавируса, 1 больной умер.