Коронавирус 4 сентября: число зараженных на Одесчине стабильно высокое

По состоянию на утро субботы, 4 сентября 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 208 новых случаев коронавируса (COVID-19) притом, что днем ранее их было 236.

По информации Минздрава Украины, общее число «ковид»-зараженных на Одесчине выросло до 145 200. За сутки умер 1 больной (всего с начала пандемии их 3087), выздоровел 71 человек (всего таковых 139 140).

В целом в Украине на утро субботы, 4 сентября, лабораторно подтвердили 2 614 новых случая COVID-19 против 2 693 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 296 155 зараженных. За сутки от коронавирусной болезни умерли 44 человека, выздоровели 1 447 украинцев.

Отметим, что на утро пятницы, 3 сентября, в Одесской области официально выявили 236 новых случая коронавируса.

Также Минздрав сообщал, что, согласно данным на 3 сентября, Одесская область уже два дня не соответствует критериям «зеленой» зоны карантина.

Также напомним, что на выходных, 4 и 5 сентября, в Одессе будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.