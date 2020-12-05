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Коронавирус 5 декабря: на Одесчине плюс 1015 новых случаев, умерли 20 больных

Коронавирус 5 декабря: на Одесчине плюс 1015 новых случаев, умерли 20 больных

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине зарегистрировали 13 825 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Таковы данные системы мониторинга СНБО.

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Общее число зараженных COVID-19 в Украине выросло до 801 716 человек. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

В частности, в Одесской области выявили 1015 новых случая коронавируса. Всего в регионе 50 146 случаев COVID-19. Умерли 649 больных (за сутки плюс 20 человек), выздоровели 14 255 пациентов (плюс 1047 за сутки). Болеют 35 242 человека.

Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 4 декабря, в Одесской области выявили 1211 новых случаев коронавируса.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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