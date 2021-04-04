Коронавирус 4 апреля: Одесская область снова оказалась в числе лидеров по заболевшим

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 4 апреля, подтвердили 1075 новых случаев коронавируса.

Одесская область на третьем месте по этому показателю в стране, больше заболевших только в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом стало известно их системы мониторинга СНБО Украины.

В Одесской области за минувшие сутки от коронавируса умер 21 человек, выздоровели 250 пациентов. Всего в регионе коронавирусом болеют 27 262 человека.

В целом по Украине за сутки коронавирус подтвердили у 13 738 человек. За вчера в Украине госпитализировали 5545 человек; умерли 258 человек и 4657 пациентов выздоровели.