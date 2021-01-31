Коронавирус 31 января: в Одесской области за сутки выздоровели четыре человека

Коронавирус 30 января: в Одесской области снижается число зараженных По состоянию на утро субботы, 30 января 2021 года, в Украине выявили 4 685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране официально насчитывается 1 216 278 зараженных. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 28 января: в Одесской области от COVID-19 умерли пять человек За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве. ПОДРОБНЕЕ