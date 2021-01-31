Коронавирус 31 января: в Одесской области за сутки выздоровели четыре человека

В Украине за минувшие сутки, поданным на утро воскресенья, 31 января, выявили 3 177 случаев коронавируса в Украине, госпитализировали почти 2 000 человек.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки зафиксировали 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19. Выздоровели 4 126 человек.
В Одесской области за сутки коронавирус выявили у 170 человек, сообщает система мониторинга СНБО.
За сутки 4 человека выздоровели, о летальных случая не сообщается. Всего в регионе коронавирусом болеют 8 296 человек.