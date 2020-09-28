Коронавирус: в Одессе не хватает мест в “ковидных” больницах, койки выделят еще в двух клиниках

Еще в двух больницах Одессы появятся “койко-места” для больных коронавирусом. Сейчас не хватает 265 мест.

Для лечения коронавируса эти места планируют открыть в Еврейской больнице и городской больнице №8 на Фонтанской дороге, 110, сообщила на совещании рассказала глава горздрава Елена Якименко.

“Необходимо еще 265 коек. Мы продумали перепрофилирование больницы №8, чтобы разместить там 90 коек, потому что эта больница – терапевтического профиля, там лечат пневмонии. Также возможно перепрофилирование корпусов терапевтического, неврологического и кардиологического отделений Еврейской больницы, по 60 коек в каждом, – рассказала Якименко.

Напомним, на борьбу с коронавирусом в Одессе потратили почти 300 млн гривен.

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