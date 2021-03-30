Коронавирус 30 марта: в Одесской области более 20 летальных случаев за сутки

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 30 марта, коронавирус подтвердили у 721 заболевшего.
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За это же время в регионе от коронавируса умерли 23 человека. Данных о выздоровевших нет.
Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.
Всего в Одесской области коронавирусом болеют 21 792 человека.
В Украине в целом за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 10 533 человек, 286 человек умерли и 3 576 – выздоровели.
Всего в стране коронавирусом болеют 323 448 человек.