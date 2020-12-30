Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 30 декабря: в Одесской области за сутки выздоровели более 2000 человек

В Украине за минувшие сутки выявили 7986 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Запорожской области.

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Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

За сутки в Украине 243 пациента умерли и 16 355 – выздоровели. Это рекордный суточный показатель по выздоровевшим.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в г. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), областях.

В Одесской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек, выздоровели – 2 240 пациентов.

Всего коронавирусом в регионе болеет 25 131 человек. Это на 1 531 человека меньше, чем сутками ранее.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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