Коронавирус 3 октября: в Одесской области почти 600 новых случаев

По состоянию на утро воскресения, 3 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 571 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее таковых было 762.

От COVID-19 в Одесской области умерли 4 человека

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в Одесской области в болезнь выявили у 571 челоека и число зараженных COVID-19 выросло до 155 656.

За сутки умерли 4 больных, а выздоровели 16 человек (сутками ранее умерших было 18, а выздоровевших 15 человек, соответственно).

Коронавирус в Украине

В целом в Украине на утро 3 октября официально подтвердили 7967 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 11 809).

Таким образом, на сегодня в стране уже 2 455 189 зараженных COVID-19. За сутки умерли 126 больных, выздоровели 1483 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро субботы, 2 октября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 762 новых случаев коронавируса, умерли 18 больных.

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