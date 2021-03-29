Коронавирус 29 марта: Одесская область в тройке лидеров по заболеваемости в Украине

Коронавирус 27 марта: Одесчина не уступает «пальму первенства» – почти 1300 зараженных за сутки По состоянию на утро субботы, 27 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 1 282 новых случая коронавирусной болезни. Это на 263 случая меньше, чем сутками ранее. Тем не менее, по количеству зараженных коронавирусом регион остается на первом месте среди областей Украины и на втором месте после Киева. ПОДРОБНЕЕ