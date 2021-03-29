Коронавирус 29 марта: Одесская область в тройке лидеров по заболеваемости в Украине

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро понедельника, 29 марта, коронавирус подтвердили у 8346 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом стало известно из системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли 178 человек и 2875 пациентов выздоровели.
В Одесской области коронавирус за прошлые сутки подтвердили у 658 человек. 20 человек выздоровели, данные об умерших не сообщаются.
Читайте также: «Красная» зона? Нет, одесситы не слышали (фоторепортаж)