Коронавирус 27 сентября: в Одесской области плюс 6 смертей за сутки

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали всего 163 новых случая заражения коронавирусом против 331 сутками ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня на Одесчине официально насчитывается 151 782 зараженных COVID-19. За сутки умерли 6 больных (всего в начала пандемии 3 223), выздоровел 81 больной (всего 141 550).

В Украине на утро 27 сентября официально подтвердили 3 007 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 4 647). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 395 404. За сутки умерли 94 человека (всего с начала пандемии – 55 720), выздоровели 952 больных (всего таковых в стране 2 245 144).

Напомним, на утро воскресенья, 26 сентября, сообщалось о 331 новом случае COVID-19 в Одесской области.

Также напомним, что в Одессе работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам COVID-19.

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