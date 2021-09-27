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Коронавирус 27 сентября: в Одесской области плюс 6 смертей за сутки

Коронавирус 27 сентября: в Одесской области плюс 6 смертей за сутки

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали всего 163 новых случая заражения коронавирусом против 331 сутками ранее.

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня на Одесчине официально насчитывается 151 782 зараженных COVID-19. За сутки умерли 6 больных (всего в начала пандемии 3 223), выздоровел 81 больной (всего 141 550).

В Украине на утро 27 сентября официально подтвердили 3 007 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 4 647). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 395 404. За сутки умерли 94 человека (всего с начала пандемии – 55 720), выздоровели 952 больных (всего таковых в стране 2 245 144).

Напомним, на утро воскресенья, 26 сентября, сообщалось о 331 новом случае COVID-19 в Одесской области.

Также напомним, что в Одессе работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам COVID-19.

Вы также можете узнать, какие школы и детсады Одессы не будут работать из-за карантина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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