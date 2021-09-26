Коронавирус 26 сентября: на Одесчине 331 новый случай

По состоянию на утро воскресения, 26 сентября 2021 года, сообщается о 331 новом случае заболевания коронавирусом в Одесской области.

Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Днем ранее сообщалось о 485 новых случаях заражения. Всего с начала ведения учета заболеваемости медиками в регионе зафиксирован 151619 случаев COVID-19.

Сегодняшняя статистика сообщает, что смертельных случаев за последние сутки не регистрировали. А вот вчера сообщалось об 11 умерших от последствий коронавируса.

Справились с болезнью 67 жителей региона.

По всей Украине на утро воскресения 26 сентября официально подтвердили 4647 новых случая COVID-19 против 8267 сутками ранее.

Всего по стране за время пандемии официально зарегистрировали 2 392 397 случаев болезни.

За сутки умерли 69 человек, 983 больных выздоровели.

Вчера в Одесской области были официально зарегистрированы 485 новых случаев заражения коронавирусом.

Напоминаем, что сегодня, 26 сентября, в Одессе работают 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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