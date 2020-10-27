Коронавирус 27 октября: Одесская область оказалась в лидерах по заболевшим

В Украине за сутки, по данным на утро 27 октября, зафиксировали 6677 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

В Одесской области за сутки зафиксировали 461 новый случай заболевания. За сутки 5 человек умерли от коронавируса и никто не выздоровел. Всего в регионе болеют 19 030 человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области не успевают проверять все тесты на COVID.