Коронавирус 27 января: в Одесской области 5 летальных случаев за сутки

В Украине вернут карантинное зонирование В Украине снова введут карантинные зоны. Но не ранее, чем через неделю, после тогого, как Министерство здравоохранения проанализирует эпидситуацию в разных регионах. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 23 января: в Одесской области плюс 222 новых случая По состоянию на утро субботы, 23 января 2021 года, в Украине выявили 4 928 новых случаев коронавируса. Всего в стране официально насчитывается 1 187 897 зараженных COVID-19, информирует система мониторинга СНБО. ПОДРОБНЕЕ