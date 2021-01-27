Коронавирус 27 января: в Одесской области 5 летальных случаев за сутки

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 3 776 новых случаев коронавируса. При этом 2430 человек были госпитализированы.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди заразившихся 115 детей и 172 медработника. Выздоровели за вчера 14 250 человек, 145 – скончались.
По данным системы мониторинга СНБО, в Одесской области за сутки выявили 185 случаев коронавируса. Умерли 5 человек, 565 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 9 138 человек.
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