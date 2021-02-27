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Коронавирус 27 февраля: в Одесской области плюс 7 смертей за сутки

Коронавирус 27 февраля: в Одесской области плюс 7 смертей за сутки

По состоянию на утро субботы, 27 февраля 2021 года, в Одесской области за сутки выявили 263 новых случая коронавируса COVID-19, что на 56 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего на сегодня в регионе официально зарегистрировано 85 748 зараженных.

По данным системы мониторинга СНБО, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 285 жителей области (всего с начала эпидемии 79 014 человек), умерли 7 человек (всего 1 429 больных). Болеют 5 305 жителей области.

В Украине по состоянию на 27 февраля, выявили 8 172 новых случая коронавируса. Всего в стране 1 342 016 зараженных. Умерли 25 893 больных, выздоровели 1 168 231 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 26 февраля, в Одесской области зафиксировали 319 новых случаев коронавируса. Умерли 5 человек, выздоровели 226 больных.

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