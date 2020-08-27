Коронавирус 27 августа: заболеваемость в Одесской области не снижается

По состоянию на четверг, 27 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 112 059 случаев заболевания COVID-19.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1974 человек.

В Одесской области за сутки зафиксировали 185 новых случаев заражения коронавирусом. За это время 3 человека умерли и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.

Напомним, карантин в Украине продлили еще на два месяца.

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