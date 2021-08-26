Коронавирус 26 августа: в Одесской области в 2 раза увеличилось число заражений

По состоянию на утро четверга, 26 августа 2021 года, в Одесской области официально подтвердили 119 новых случаев коронавируса, против 62 сутками ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в регионе на выявлен 143 951 зараженный COVID-19. Из хорошего – смертей за минувшие сутки не зафиксировали (3061 человек стал жертвой болезни с начала эпидемии), выздоровели 11 человек (всего 138 895). Сутками ранее от коронавирусной болезни скончались 4 жителя области.

В целом по Украине на утро 26 августа лабораторно подтвержден 1581 новый случай COVID-19, против 727 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 278 171. За сутки умерли 45 человек, выздоровели 1269 больных.

Напомним, на утро среды, 25 августа, в Одесской области выявили 62 новых случая COVID-19, умерли 4 человека.

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