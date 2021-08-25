Коронавирус в «Молодой гвардии»: что происходит сейчас?

Подозревают штамм «Дельта»

Один из старейших в стране детских центров «Молодая гвардия» включает в себя четыре полностью автономных лагеря: «Солнечный», «Звездный», «Прибрежный» и «Морской». В этом году принимать детей он начал 16 марта. На сегодняшний день отдыхать сюда приехали около 1200 ребят —

от 9 до 16 лет.

По словам замдиректора «Молодой гвардии» Василия Бездня, первые заболевшие дети в возрасте от 12 до 14 лет заехали в лагерь «Звездный» 7 августа. Симптомы — кашель и температура — появились у трех девочек 12 августа. Их протестировали и выявили коронавирус. На следующий день тесты на ковид были сделаны всем отдыхающим и работающим центра. И выявлены новые заболевшие.

На сегодняшний день в центре уже 67 заболевших: 56 детей и 11 вожатых. Восемь ребят госпитализированы в ковидное отделение 3-й городской больницы. По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, у 33 больных подозревают штамм «Дельта».

Остальные инфицированные находятся на изоляции в лагере под наблюдением медицинских работников. Весь «Звездный» вместе с обслуживающим персоналом полностью изолирован в отдельном корпусе.

Уцелевших — по домам

Сейчас у ворот центра дежурят полицейские, на территорию не пускают никого — даже родителей. Временно приостановлена работа еще двух лагерей — «Прибрежного» и «Солнечного».

Чтобы остановить вспышку COVID-19, в департаменте здравоохранения области решили малыми группами отправить приехавших сюда детей по домам. Перед этим всех тестируют на ковид.

Между тем сотрудники Одесского управления полиции начали досудебное расследование массового заражения коронавирусом детей и воспитателей в «Молодой гвардии» — по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Медики же опасаются, что если понадобится госпитализация, одесский регион может не справиться: на всю область у нас всего лишь 150 детских COVID-коек.

Ранее мы рассказывали о том, что лагерь «Молодая гвардия» закрывают из-за вспышки коронавируса.