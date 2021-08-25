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Коронавирус 25 августа: новых больных на Одесчине меньше, а умерших – больше

Коронавирус 25 августа: новых больных на Одесчине меньше, а умерших – больше

По состоянию на утро среды, 25 августа 2021 года, в Одесской области официально подтвердили 62 новых случая коронавируса, что на 22 случая меньше, чем сутками ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в регионе на выявлено 143 832 зараженных COVID-19. За сутки умерли 4 больных (3061 с начала эпидемии), выздоровели 29 человек (всего 138 884). Сутками ранее от коронавирусной болезни скончались 3 жителей области.

В целом в Украине на утро 25 августа лабораторно подтверждено 727 новых случаев COVID-19 против 692 сутками ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 276 590. За сутки умерли 20 человек, выздоровели 382 больных.

Напомним, на утро вторника, 24 августа, в Одесской области выявили 84 новых случая COVID-19, или на 33 случая больше, чем днем ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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