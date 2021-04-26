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Коронавирус 26 апреля: в Одесской области почти 400 новых случаев COVID-19

Коронавирус 26 апреля: в Одесской области почти 400 новых случаев COVID-19

В Украине резкий спад новых случаев коронавируса. За минувшие сутки, по данным на утро понедельника, 26 апреля, выявили 5062 новых заражения. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

В Одесской области – 397 новых случаев, умерли за сутки 7 человек, выздоровели – 182. Всего в регионе болеют коронавирусом 34 844 человека.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли 195 человек и 6910 пациентов выздоровели.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 030 333 случаев заболевания, 42 518 смертей и 1 579 438 выздоровлений.

Напомним, что Одесская область перешла из красной зоны карантина в желтую, а школьники в Одессе с 27 апреля возвращаются к очной форме обучения.

 

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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