Коронавирус 25 апреля: в Одесской области почти 500 новых случаев

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 25 апреля, выявили еще 481 новый случай коронавируса.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

За минувшие сутки в Одесской области от коронавируса умерли 13 человек, выздоровели – 334 человека. Всего больных по данным на утро 25 апреля – 34 636 человек.

В целом по Украине за сутки зафиксировано 7 930 новых случаев COVID-19; госпитализировано – 3 688 человек; летальных случаев – 231; выздоровели – 6 574.

Напомним, что Одесская область перешла из красной зоны карантина в желтую.