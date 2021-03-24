Коронавирус 24 марта: в Одесской области почти 1200 новых случаев

В Одесской области, по данным на утро среды, 24 марта, в Одесской области выявили 1 177 новых случаев коронавируса.
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Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.
За сутки от коронавируса в Одесской области умерли 28 человек, 444- выздоровели. Болеет по данным на утро 24 марта 16 551 житель Одесской области.
В Украине за сутки выявили 14 174 случая коронавируса. 342 человека умерли, 7 386 – выздоровели.
Напомним, в Одессе открыли еще одно отделение для лечения больных коронавирусом.