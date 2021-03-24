Коронавирус 24 марта: в Одесской области почти 1200 новых случаев

Глава Одесской ОГА рассказал об ограничениях «красной» зоны (видео) В Одесской области сложилась чрезвычайно тревожная ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий в своем срочном видеообращении к жителям региона. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в Одесской области 23 марта: COVID-19 забрал 13 жизней за сутки На утро вторника, 23 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 1 122 новых случаев заражения коронавирусом, что на 377 случаев больше, чем сутками ранее. Общее число больных в регионе достигло 99 371 человек. ПОДРОБНЕЕ