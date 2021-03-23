В Одессе открыли новое больничное отделение для пациентов с COVID- 19 (видео)

В Одессе в городской больнице №8 на Фонтанской дороге открыли отделение на 120 мест для коронавирусных больных.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

100 из 120 мест подключили к кислороду. Само отделение находится в отдельном четырехэтажном здании, которое отремонтировали.

«Учитывая вызовы, которые сегодня стоят в связи с эпидемией коронавируса, работы завершены в максимально короткие сроки. Строители вышли на объект 17 декабря прошлого года, и вот сегодня отделение готово к приему пациентов», – рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет сайт мэрии.

Как отметила главврач больницы Мария Бобкова, принимать пациентов будут три бригады медиков. Также скоро к ним подключатся интерны Одесского национального медуниверситета.

Таким образом, в муниципальных больницах Одессы с начала эпидемии развернуто 1059 койко-мест для госпитализации больных с COVID-19.

По мэрии, на сегодняшний день в Одессе в наличии 939 коек для пациентов с COVID-19. Утром были свободны 28 из них.

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Фото и видео: сайт мэрии Одессы