Коронавирус 24 августа: сколько человек заболели в Одесской области

По состоянию на понедельник, 24 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 106 757 случаев заболевания COVID-19.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 799 человек, зафиксировано 22 летальных случая, 289 пациентов выздоровели.

В Одесской области за сутки зафиксировали 145 новых случаев заражения коронавирусом. За это время никто не умер и не выздоровел.

Всего же на данный момент болеют 4 277 жителей Одесской области.