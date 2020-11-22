Коронавирус 22 ноября: в Одесской области выявили более 600 новых случаев

В Одесской областной госадминистрации (ОГА) решили не разворачивать в Одессе мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом COVID-19 в здании областного центра социально значимых заболеваний на улице Ядова – вместо него власти области хотят развернуть здесь дополнительные 400 коек.
С завтрашнего дня, 21 ноября, в Украине собираются штрафовать людей без масок в общественных местах. Но что является «общественным местом»? Точного определения не предоставил ни Кабмин, ни Министерство здравоохранения.