Коронавирус 22 ноября: в Одесской области выявили более 600 новых случаев

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 22 ноября, зафиксировали 12 079 новых случаев коронавируса.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

Сообщается, что в Одесской области за сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. За это время от коронавируса никто не умер и никто не вылечился.

Всего COVID-19 в регионе болеют 28 129 человек.