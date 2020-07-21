Коронавирус 21 июля: появились новые данные по Одесской области

По состоянию на вторник, 21 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 60 166 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 673 новых случая заболевания. 20 человек умерли и 760 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 32 199 пациентов выздоровели, 1 518 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 65 новых случаев заболевания. Никто не умер и 12 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 472 жителя Одесской области.
Ранее сообщалось, что в одесских больницах есть нехватка мест для больных COVID-19.