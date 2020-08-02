Коронавирус 2 августа: в Одесской области почти сотня новых случаев за сутки

По состоянию на воскресенье, 2 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 72 168 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1 112 новых случая заболевания. 16 человек умерли, 235 – выздоровели

За весь период эпидемии в Украине 39 543 пациентов выздоровели, 1 725 человек умерли.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 99 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 1 – выздоровел. На данный момент болеют 2012 жителей Одесской области.

Напомним, Украину поделили на “цветные” карантинные зоны. Одесская область попала в “зеленую”.