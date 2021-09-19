Коронавирус 19 сентября: в Одесской области «спад выходного дня»

По состоянию на утро воскресенья, 19 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 319 новых случаев коронавируса (COVID-19), притом, что днем ранее таковых было 399.

По данным Минздрава охраны здоровья Украины, в целом на Одесчине на сегодняшний день официально насчитывается 148 731 зараженный COVID-19. Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не отмечено, равно как и случаев выздоровления.

Всего с начала пандемии в Одесской области умерли 3154 больных, а выздоровели 140 494 человека.

В Украине на утро 19 сентября официально подтвердили 3983 новых случая заражения коронавирусом против 6234 сутками ранее. В целом на сегодня в стране 2 348 381 зараженный. За сутки умерли 46 человек, а выздоровели 546 больных.

Между тем, стоит отметить, что на выходных как правило регистрируют меньше новых случаев заражения коронавирусом. Это может быть связано с тем, что в эти дни делается меньше тестов на COVID-19, и в последующие дни данная цифра может значительно вырасти.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 18 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 399 новых случаев COVID-19.

Напоминаем, что сегодня, 19 сентября, одесситов вновь приглашают на вакцинацию от COVID-19. В городе открыты 10 центров массовой вакцинации.

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Фото: Izbirkom