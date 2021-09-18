Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 18 сентября: за сутки почти 400 зараженных и 6 смертей

Коронавирус в Одесской области 18 сентября: за сутки почти 400 зараженных и 6 смертей

По состоянию на утро субботы, 18 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 399 новых случаев коронавируса (COVID-19) против 530 сутками ранее.
Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.

Подписаться

По данным Минздрава, общее число зараженных COVID-19 в регионе на сегодня выросло до 148 412. За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 6 человек, а выздоровели 132 жителя области.

В целом в Украине на утро субботы официально подтвердили 6234 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 6624). Всего в стране официально насчитывается 2 344 398 зараженных. За сутки умерли 79 украинцев, выздоровели 1763 больных.

Напомним, на утро пятницы, 17 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 530 новых случая коронавируса.

Также напомним, что на выходных, 18 и 19 сентября, одесситов вновь приглашают на вакцинацию от COVID-19. В городе открыты 10 центров массовой вакцинации.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить