Коронавирус в Одесской области 18 сентября: за сутки почти 400 зараженных и 6 смертей

По состоянию на утро субботы, 18 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 399 новых случаев коронавируса (COVID-19) против 530 сутками ранее. Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, общее число зараженных COVID-19 в регионе на сегодня выросло до 148 412. За прошедшие сутки от коронавирусной болезни скончались 6 человек, а выздоровели 132 жителя области.

В целом в Украине на утро субботы официально подтвердили 6234 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 6624). Всего в стране официально насчитывается 2 344 398 зараженных. За сутки умерли 79 украинцев, выздоровели 1763 больных.

Напомним, на утро пятницы, 17 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 530 новых случая коронавируса.

Также напомним, что на выходных, 18 и 19 сентября, одесситов вновь приглашают на вакцинацию от COVID-19. В городе открыты 10 центров массовой вакцинации.