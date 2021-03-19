Коронавирус 19 марта: антирекорд в Украине и более 900 случаев в Одесской области

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро пятницы, 19 марта, подтвердили 935 новых случаев коронавируса.

8 человек за сутки умерли, 46 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 12 661 человек. Это на 881 человека больше, чем сутками ранее.

В Украине в целом за сутки выявили 15 850 случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала года.

В Украине за сутки от коронавируса умерли 262 человека, выздоровели 4 592 человека.